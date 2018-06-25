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Из-за лесных пожаров организована эвакуация населения в Калифорнии
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Из-за лесных пожаров организована эвакуация населения в Калифорнии 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящий момент данных о пострадавших в результате природной стихии в США нет.
В результате сильных лесных пожаров, которые произошли в Калифорнии, организована эвакуация населения. Сообщается, что была начата эвакуация людей, проживающих в районе Спринг-Вэлли.
Так, огонь очень быстро распространяется, что привело к уничтожению 12 зданий. Согласно последним данным, площадь неконтролируемого пожара достигает шести квадратных километров.
Эвакуировано, по предварительным сводкам, более трех тысяч жителей американского штата, передает BBC.
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