Американский «самолет‐отель» с пенсионерами прилетел во Владивосток

Необычный «Боинг», выполняющий кругосветное путешествие, приземлился во владивостокском международном аэропорту днем 24 июня. Об этом сообщило агентство Deita.ru.

На борту самолета для 85 пенсионеров из Америки установили кресла ручной работы из кожи. 15 человек обслуживают пассажиров. Среди персонала на борту работает шеф-повар. За путешествие в «самолете-отеле» пенсионеры заплатили по 120 тысяч долларов.

Судно отправилось из Сиэтла. Первый раз самолет остановился в Петропавловске-Камчатском . Вторым пунктом путешествия стал Владивосток . Далее самолет полетит в Хабаровск Улан-Удэ , на озеро Байкал и в Монголию , в Латвию Финляндию , затем — в Эстонию Исландию и Гренландию. Закончится кругосветное путешествие в Америке, в городе Бостон.

В тюменском аэропорту «Рощино» у самолета Utair загорелось шасси. Инцидент сняли на видео. Взлет самолета прервали. Службы эвакуировали 21 человека, в том числе 19 пассажиров.