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Вертолет вылетел на поиски пропавшего туриста в Хабаровском крае
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Вертолет вылетел на поиски пропавшего туриста в Хабаровском крае 

ТАСС 1 час назад
Фото: News.ru
ТАСС, 25 июня. Вертолет Ми-8 с группой Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России вылетел на поиски туриста, пропавшего в труднодоступном горном районе на юге Хабаровского края. Об этом в понедельник сообщила пресс— служба краевого ГУ МЧС.
По предварительным данным, трое туристов из Владивостока совершали восхождение на гору Столовую со стороны горы Ко. Одному из них, предположительно возрастом 60 лет, стало плохо, и продолжить маршрут он не мог. «Так как в этом месте отсутствовала сотовая связь, двое участников группы приняли решение оставить больного и искать сигнал сотовой связи. Сделав вызов в службу „112“, туристы вернулись на место, где оставили ждать своего товарища, но пострадавшего мужчину не обнаружили», — говорится в сообщении.
В 08:20 (01:20 мск) в понедельник в район горы Столовой вылетел вертолет МИ-8 со спасателями ДВРПСО на борту. В воскресенье вечером в этот же район их Хабаровска выехали шесть спасателей ДВРПСО МЧС России с необходимым снаряжением. Отмечается, что в подразделениях МЧС туристы не подавали сведений о своем походе.
В ближайшее время спасатели вместе с полицией проведут авиаразведку и обследование местности, где предположительно может находиться пожилой мужчина.
Гора Столовая является одной из вершин горного хребта Сихотэ-Алинь, располагающегося в Приморском и Хабаровском краях недалеко от другой популярной у опытных туристов вершины Ко. Это место удалено от населенных пунктов, поэтому туристические группы здесь появляются редко.
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