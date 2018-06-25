Ещё
В Хабаровском крае самолет МЧС ищет пропавшего рыбака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровском крае самолет МЧС ищет пропавшего рыбака 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Самолет Бе-200ЧС МЧС России вылетел из Хабаровска на поиски пропавшего рыбака в Татарском проливе, сообщает региональный главк МЧС.
Как сообщает спасательное ведомство, ночью 20 июня в районе села Датта мужчина вышел в море на резиновой лодке без мотора на веслах и пропал. Обследование акватории силами поисково-спасательного отряда из Советской Гавани, районного отдела ГИМС, транспортной полиции, волонтеров и родственников результата не принесли.
"В понедельник днем из Хабаровска в Ванинский район в акваторию Татарского пролива вылетел самолёт-амфибия Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с оперативной группой ГУМЧС России по Хабаровскому краю для проведения авиаразведки и поиска пропавшего мужчины", — говорится в сообщении.
Уточняется, что до этого привлечь к поискам авиацию было невозможно из-за сложных метеоусловий.
Морской спасательный координационный подцентр Южно-Сахалинска организовал оповещение проходящих мимо судов в Татарском проливе. На острове Сахалин силами Томаринского пожарно-спасательного гарнизона также проводится осмотр береговой черты.
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы получим новый Чернобыль»74
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса107
Вильфанд рассказал о повторении «лета-2010»7
Поездка в метро подкосила Борисову94
СБУ раскрыла поставки в РФ сплава для «Буков»131
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
04:00
Аномальная жара надвигается на Москву
Общество Новости Москвы
02:34
«Мы получим новый Чернобыль»
Общество Статьи
00:13
В московском метро произошел сбой
Происшествия
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение