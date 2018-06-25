В Хабаровском крае самолет МЧС ищет пропавшего рыбака

Как сообщает спасательное ведомство, ночью 20 июня в районе села Датта мужчина вышел в море на резиновой лодке без мотора на веслах и пропал. Обследование акватории силами поисково-спасательного отряда из Советской Гавани, районного отдела ГИМС, транспортной полиции, волонтеров и родственников результата не принесли.

"В понедельник днем из Хабаровска в Ванинский район в акваторию Татарского пролива вылетел самолёт-амфибия Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с оперативной группой ГУМЧС России по Хабаровскому краю для проведения авиаразведки и поиска пропавшего мужчины", — говорится в сообщении.

Уточняется, что до этого привлечь к поискам авиацию было невозможно из-за сложных метеоусловий.