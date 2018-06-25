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В горах Дагестана нашли тела двух пропавших девочек
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В горах Дагестана нашли тела двух пропавших девочек 

ТАСС 17 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в реке тела двух девочек, пропавших в горах Дагестана, сообщил в понедельник ТАСС представитель пресс-службы республиканского главка МЧС.
"Спасатели обнаружили в реке Аварское койсу тела двух девочек, семи и восьми лет, пропавших накануне вечером в Гергебильском районе Дагестана. Посики третьей девочки, семи лет, продолжаются", — сказал собеседник.
В воскресенье вечером трое детей (две девочки семи лет и одна девочка восьми лет) пропали в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана. На их поиски было привлечено более 800 человек.
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