В горах Дагестана нашли тела двух пропавших девочек

"Спасатели обнаружили в реке Аварское койсу тела двух девочек, семи и восьми лет, пропавших накануне вечером в Гергебильском районе Дагестана. Посики третьей девочки, семи лет, продолжаются", — сказал собеседник.

В воскресенье вечером трое детей (две девочки семи лет и одна девочка восьми лет) пропали в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана. На их поиски было привлечено более 800 человек.