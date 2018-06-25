В Дагестане ищут троих пропавших детей

МАХАЧКАЛА , 25 июня. / ТАСС /. Трое детей пропали в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана . На их поиски привлечено более 800 человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану.

"В 19:30 мск 24 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Дагестану поступила информация о том, что в населенном пункте Кикуни Гергебильского района пропали трое детей в возрасте 7-8 лет", — сказал представитель ведомства.

По его словам, всего на поиски детей привлечено от РСЧС 828 человек и 12 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Дагестану 28 человек и семь единиц техники.