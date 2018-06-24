Китайский транспортный самолет завершил испытательный полет и поступит на экспорт в Казахстан

Сиань, 24 июня / Синьхуа / — Предназначенный для экспорта в Казахстан самолет Y-8F200WA завершил свой первый испытательный полет в аэропорту провинции Шэньси /Северо-Западный Китай /.

Строящая самолет компания AVIC Xi'an Aircraft Industry сообщила, что это станет первой экспортной поставкой самолетов серии Y-8 в страну СНГ.

Самолет Y-8F200WA — это средний по размеру среднемагистральный транспортный самолет, способный взлетать с покрытых гравием и заснеженных ВПП на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.

Производитель самолета с 1980-х годов экспортировал машины серии Y-8 в свыше 10 стран и регионов. —0—