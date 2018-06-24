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Китайский транспортный самолет завершил испытательный полет и поступит на экспорт в Казахстан
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Китайский транспортный самолет завершил испытательный полет и поступит на экспорт в Казахстан 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Сиань, 24 июня /Синьхуа/ — Предназначенный для экспорта в Казахстан самолет Y-8F200WA завершил свой первый испытательный полет в аэропорту провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
Строящая самолет компания AVIC Xi'an Aircraft Industry сообщила, что это станет первой экспортной поставкой самолетов серии Y-8 в страну СНГ.
Самолет Y-8F200WA — это средний по размеру среднемагистральный транспортный самолет, способный взлетать с покрытых гравием и заснеженных ВПП на высоте до 3 тыс. метров над уровнем моря.
Производитель самолета с 1980-х годов экспортировал машины серии Y-8 в свыше 10 стран и регионов. —0—
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