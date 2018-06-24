Гидрометцентр РФ дает печальный прогноз для Приморья

Серьезное ухудшение погоды прогнозирует для Приморья российский Гидрометеоцентр, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на сайт ведомства.

Печальный прогноз для нашего края попал в ежедневный «Бюллетень опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды».

«26-27 июня в Приморском крае ожидается сильный грозовой дождь», — говорится в сообщении федеральных синоптиков.

Ранее сообщалось, что на Приморье идет мощный циклон. Как утверждают данные интерактивной карты погоды Windytv, удар стихии придется в ночь на среду, 27 июня. В эпицентре циклона количество осадков будет на уровне 45 мм.

По информации Примгидромета, циклон с Желтого моря усилит в крае дожди, которые ранее начнутся из-за атмосферных фронтов. «Дожди в Приморье усилятся, но площадь распространения и интенсивность дождей будет зависеть от того, насколько близко циклон подойдет к побережью Приморья», — отмечается в прогнозе.