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Гидрометцентр РФ дает печальный прогноз для Приморья
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Гидрометцентр РФ дает печальный прогноз для Приморья 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
Серьезное ухудшение погоды прогнозирует для Приморья российский Гидрометеоцентр, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на сайт ведомства.
Печальный прогноз для нашего края попал в ежедневный «Бюллетень опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды».
«26-27 июня в Приморском крае ожидается сильный грозовой дождь», — говорится в сообщении федеральных синоптиков.
Ранее сообщалось, что на Приморье идет мощный циклон. Как утверждают данные интерактивной карты погоды Windytv, удар стихии придется в ночь на среду, 27 июня. В эпицентре циклона количество осадков будет на уровне 45 мм.
По информации Примгидромета, циклон с Желтого моря усилит в крае дожди, которые ранее начнутся из-за атмосферных фронтов. «Дожди в Приморье усилятся, но площадь распространения и интенсивность дождей будет зависеть от того, насколько близко циклон подойдет к побережью Приморья», — отмечается в прогнозе.
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