Легкомоторный самолет потерпел крушение в Сянгане, пилот пострадал

Сянган , 24 июня / Синьхуа / — Управление гражданской авиации при администрации САР Сянган сегодня сообщило, что самолет Zlin Z42 Авиационной ассоциации Сянгана сегодня во второй половине дня потерпел крушение, один человек доставлен в больницу.

Представитель управления сообщил, что Управление гражданской авиации сегодня в 16:38 получило сообщение о том, что легкомоторный самолет потерпел крушение.

Самолет был обнаружен в лесной чаще на севере Сянгана, по предварительным данным, у самолета повреждены крылья и корпус. Пилот доставлен в больницу. В результате инцидента никто из людей и строений на земле не пострадал.

Детали происшествия выясняются. —0—