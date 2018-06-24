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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Сянгане, пилот пострадал
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Сянгане, пилот пострадал 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Сянган, 24 июня /Синьхуа/ — Управление гражданской авиации при администрации САР Сянган сегодня сообщило, что самолет Zlin Z42 Авиационной ассоциации Сянгана сегодня во второй половине дня потерпел крушение, один человек доставлен в больницу.
Представитель управления сообщил, что Управление гражданской авиации сегодня в 16:38 получило сообщение о том, что легкомоторный самолет потерпел крушение.
Самолет был обнаружен в лесной чаще на севере Сянгана, по предварительным данным, у самолета повреждены крылья и корпус. Пилот доставлен в больницу. В результате инцидента никто из людей и строений на земле не пострадал.
Детали происшествия выясняются. —0—
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