Авария оставила без света 80 тысяч жителей Татарстана 

Около 80 тысяч человек в республике Татарстан вынуждены обходиться без электричества. Причиной является повреждение трансформатора. Об этом сообщил «Интерфакс».
В поврежденном трансформаторе вышли из строя выключатели, отчего шесть подстанций лишились электроснабжения. Около 80 тысяч человек в Альметьевске и шести населенных пунктах Альметьевского района остались без электричества.
Как сообщили в министерстве энергетики России, аварийно-восстановительные работы уже ведутся.
Увеличилось число жертв взрыва газа в Заинске. В больнице скончалась женщина, получившая сильные повреждения во время взрыва. На стационарном лечении сейчас находятся еще четверо раненых.