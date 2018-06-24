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В Китае оползни разрушили десятки жилых домов
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В Китае оползни разрушили десятки жилых домов 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Из-за сильных ливней в Китае произошли наводнения, оползни и обрушения жилых домов. Только в одном из населенных пунктов из-за оползней два десятка зданий сложились как карточные домики, передает телеканал «МИР 24».
Спасатели эвакуировали несколько сотен местных жителей. В регионе на юге страны нарушено транспортное сообщение. От большой земли отрезаны несколько населенных пунктов. По последним данным, жертвами непогоды стали шесть человек.
Между тем восточные провинции Китая приходят в себя после ливней, которые обрушились в пятницу. Тогда дома из-за наводнения покинули 3 тыс. человек.
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