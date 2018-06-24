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В Кирове в гараже взорвался газовый баллон: разрушена стена и кровля строения
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В Кирове в гараже взорвался газовый баллон: разрушена стена и кровля строения 

Vyatka-grad.ru 24 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сегодня, 24 июня, в слободе Курочкины города Кирова произошел хлопок газового баллона в частном гараже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
В результате взрыва разрушена несущая стена и кровля гаража.
«Для ликвидации последствий происшествия привлекались 22 человека, 7 единиц техники, в том числе от МЧС — 12 человек, 3 единицы техники», — сообщили в пресс-службе Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Кировской области.
Обстоятельства и ущерб от взрыва выясняются.
Фото — 43.mchs.gov.ru
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