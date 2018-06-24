В Кирове в гараже взорвался газовый баллон: разрушена стена и кровля строения

Сегодня, 24 июня, в слободе Курочкины города Кирова произошел хлопок газового баллона в частном гараже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

В результате взрыва разрушена несущая стена и кровля гаража.

«Для ликвидации последствий происшествия привлекались 22 человека, 7 единиц техники, в том числе от МЧС — 12 человек, 3 единицы техники», — сообщили в пресс-службе Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Кировской области.

Обстоятельства и ущерб от взрыва выясняются.

Фото — 43.mchs.gov.ru