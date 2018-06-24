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Мощный тропический ливень обрушился на Ставрополь
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Европе предрекли бесславную смерть
Европе предрекли бесславную смерть

Мощный тропический ливень обрушился на Ставрополь 

Мир24 48 минут назад
Буквально за пару часов городские улицы превратились в реки, передает телеканал «МИР 24».
В некоторых районах пешеходы могут передвигаться разве что вброд. На дорогах — транспортный коллапс. Повсюду глохнут машины. Некоторым водителям приходилось ждать помощи на крышах автомобилей. Где-то прямо на проезжей части из-под земли забили гейзеры. И, похоже, от этого потопа не скрыться. На загородных трассах также кругом вода.
Прогнозы синоптиков пока не радуют — дожди в регионе будут идти еще сутки.
Накануне сильный шторм обрушился на Барнаул. Самый сильный удар стихии принял на себя Центральный район.
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