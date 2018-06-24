Мощный тропический ливень обрушился на Ставрополь

Буквально за пару часов городские улицы превратились в реки, передает телеканал «МИР 24».

В некоторых районах пешеходы могут передвигаться разве что вброд. На дорогах — транспортный коллапс. Повсюду глохнут машины. Некоторым водителям приходилось ждать помощи на крышах автомобилей. Где-то прямо на проезжей части из-под земли забили гейзеры. И, похоже, от этого потопа не скрыться. На загородных трассах также кругом вода.

Прогнозы синоптиков пока не радуют — дожди в регионе будут идти еще сутки.

Накануне сильный шторм обрушился на Барнаул . Самый сильный удар стихии принял на себя Центральный район.

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