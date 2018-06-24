В Лаишевском районе загорелась свалка 

Накануне днем, 23 июня, произошло возгорание ТБО на полигоне вблизи деревни Орёл Лаишевского района республики. Полигон граничит с лесным массивом Матюшинское лесничество и находится в километре от него. В 14:12 пожарные Лаишевского района были привлечены для ликвидации тления мусора у деревни. Пострадавших не было. Главное управление МЧС России по Татарстану сообщило, что тление мусора происходило на глубине, пожарные ликвидировали появление открытого огня и провели проливку поверхностного слоя ТБО.