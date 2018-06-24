Ещё
В Лаишевском районе загорелась свалка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Европе предрекли бесславную смерть
Европе предрекли бесславную смерть

В Лаишевском районе загорелась свалка 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Накануне днем, 23 июня, произошло возгорание ТБО на полигоне вблизи деревни Орёл Лаишевского района республики. Полигон граничит с лесным массивом Матюшинское лесничество и находится в километре от него. В 14:12 пожарные Лаишевского района были привлечены для ликвидации тления мусора у деревни. Пострадавших не было. Главное управление МЧС России по Татарстану сообщило, что тление мусора происходило на глубине, пожарные ликвидировали появление открытого огня и провели проливку поверхностного слоя ТБО.
Казанский репортер: последние новости
В результате взрыва в заинском доме десять человек пострадали и один погиб Ветер усилится до 26 м/с: В течение 3 часов Казань накроет шторм В Казани отремонтируют 40 км тепловых сетей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине может случиться «взрыв»166
Европе предрекли бесславную смерть330
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия360
Украинский музыкант потребовал уничтожить власть180
«Богохульный» Корчевников разгневал россиян106
Видео
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
00:14
Поездка в метро подкосила Борисову
Шоу-бизнес
00:15
Таганрог затопило сильным ливнем
Общество Погода
00:44
NASA показало выброс коронарной массы на Солнце
Технологии Наука и техника
02:45
На Украине может случиться «взрыв»
В мире Конфликты
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение