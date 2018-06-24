МЧС: в Ивановской области ожидаются грозы и град

Грозы и град ожидаются местами в Ивановской области с 18:00 24 июня до 18:00 25 июня, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ивановское ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер умеренный северо-западный, но при грозе возможно усиление ветра до 15—20 м/с.

МЧС рекомендует при сильном ветре держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. При грозе лучше всего укрыться в ближайшем здании. Например, в подъезде дома или в магазине.