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МЧС: в Ивановской области ожидаются грозы и град
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МЧС: в Ивановской области ожидаются грозы и град 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Грозы и град ожидаются местами в Ивановской области с 18:00 24 июня до 18:00 25 июня, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ивановское ЦГМС.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер умеренный северо-западный, но при грозе возможно усиление ветра до 15—20 м/с.
МЧС рекомендует при сильном ветре держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. При грозе лучше всего укрыться в ближайшем здании. Например, в подъезде дома или в магазине.
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