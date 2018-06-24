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На заправке в Киевской области произошел взрыв и вспыхнул пожар
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На заправке в Киевской области произошел взрыв и вспыхнул пожар 

Газета.Ru 50 минут назад
В Киевской области на одной из автозаправок прогремел взрыв, в результате чего возник пожар. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает информагентство Nation News.
Отмечается, что поздно вечером оперативно-диспетчерской службе Киево-Святошинского района сообщили о пожаре на АЗС, который полыхает в селе Мечта. На место отправили 17 пожарных и пять единиц техники.
Спасатели установили, что причиной пожара был взрыв, его причины пока неизвестны. От заправочных колонок N5 и N6 около часа ночи валил густой дым.
Полностью потушить пожар удалось в час ночи.
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