На заправке в Киевской области произошел взрыв и вспыхнул пожар

В Киевской области на одной из автозаправок прогремел взрыв, в результате чего возник пожар. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает информагентство Nation News.

Отмечается, что поздно вечером оперативно-диспетчерской службе Киево-Святошинского района сообщили о пожаре на АЗС, который полыхает в селе Мечта. На место отправили 17 пожарных и пять единиц техники.

Спасатели установили, что причиной пожара был взрыв, его причины пока неизвестны. От заправочных колонок N5 и N6 около часа ночи валил густой дым.

Полностью потушить пожар удалось в час ночи.