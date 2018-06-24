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В Горном Алтае ожидаются ветер до 28 м/с, дожди и град
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В Горном Алтае ожидаются ветер до 28 м/с, дожди и град 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 24 июня. Штормовое предупреждение передано на 24 и 25 июня в Республике Алтай, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по региону.
"Вечером 24 июня, а также 25 июня в Республике Алтай ожидаются дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25-28 м/с. Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения, увеличение количества ДТП, ограничение движения на дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций", — сообщили в ведомстве.
По данным регионального главка МЧС, руководители муниципалитетов и профильных ведомств, аварийных служб проинформированы об ухудшении погодных условий. Туристам настоятельно рекомендуют не выходить на горные маршруты.
Как сообщалось, в соседнем Алтайском крае вечером 23 июня прошел сильнейший шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Без энергоснабжения оставались 85 тыс. челочек в городе Барнауле, были повалены около 100 деревьев, снесены крыши на семи домах Последствия урагана устраняют в трех городах и пяти сельских районах края. В Барнауле от порыва ветра упал строительный кран — погиб его машинист, прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера — пострадали 15 человек.
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