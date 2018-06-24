В Горном Алтае ожидаются ветер до 28 м/с, дожди и град

ТАСС , 24 июня. Штормовое предупреждение передано на 24 и 25 июня в Республике Алтай , сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по региону.

"Вечером 24 июня, а также 25 июня в Республике Алтай ожидаются дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25-28 м/с. Возможны нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения, увеличение количества ДТП, ограничение движения на дорогах и перевалах, падение слабозакрепленных конструкций", — сообщили в ведомстве.

По данным регионального главка МЧС, руководители муниципалитетов и профильных ведомств, аварийных служб проинформированы об ухудшении погодных условий. Туристам настоятельно рекомендуют не выходить на горные маршруты.