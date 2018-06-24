Заповедник под Воронежем горел второй день подряд

23 июня от диспетчера Воронежского лесопожарного центра поступило сообщение о задымлении в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. По прибытии первых подразделений МЧС спасатели обнаружили загорание лесной подстилки, сообщили «360» в МЧС региона. Для борьбы с огнем на место прибыли 105 человек и 45 единиц техники.

«23 июня были ликвидированы два очага загорания на площади 20 и 23 гектара, производилось окарауливание. 24 июня в результате порывов ветра произошло повторное развитие горения в месте очагов ликвидированного пожара», — сообщили в МЧС Воронежской области.

Позже в МЧС добавили, что к 16:30 усилиями межведомственной группировки, состоящей из подразделений МЧС России, лесопожарного центра, биосферного заповедника и добровольной пожарной команды села Ступино лесной пожар был локализован на площади 24 гектара. Серьезную помощь пожарным оказал дождь, который начался около 15:30.

К 18:00 поступило сообщение о ликвидации пожара. Причины возгорания предстоит установить экспертам.