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Заповедник под Воронежем горел второй день подряд
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Заповедник под Воронежем горел второй день подряд 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
23 июня от диспетчера Воронежского лесопожарного центра поступило сообщение о задымлении в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике. По прибытии первых подразделений МЧС спасатели обнаружили загорание лесной подстилки, сообщили «360» в МЧС региона. Для борьбы с огнем на место прибыли 105 человек и 45 единиц техники.
«23 июня были ликвидированы два очага загорания на площади 20 и 23 гектара, производилось окарауливание. 24 июня в результате порывов ветра произошло повторное развитие горения в месте очагов ликвидированного пожара», — сообщили в МЧС Воронежской области.
Позже в МЧС добавили, что к 16:30 усилиями межведомственной группировки, состоящей из подразделений МЧС России, лесопожарного центра, биосферного заповедника и добровольной пожарной команды села Ступино лесной пожар был локализован на площади 24 гектара. Серьезную помощь пожарным оказал дождь, который начался около 15:30.
К 18:00 поступило сообщение о ликвидации пожара. Причины возгорания предстоит установить экспертам.
Метеорологи предупреждают об увеличивающемся количестве возгораний в сибирской тайге в связи с аномально жаркой погодой в регионе. Также высокая температура воздуха держится и на европейской территории России из-за антициклона. Сейчас нормы здесь превышены, в среднем, на четыре-шесть градусов.
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