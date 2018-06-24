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МЧС Северной Осетии объявило штормовое предупреждение
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МЧС Северной Осетии объявило штормовое предупреждение 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 24 июн — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ по Северной Осетии предупредило жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся в регионе до 25 июня. Грозовые дожди могут спровоцировать критический подъем уровней воды и сели с горных районах, сообщили в пресс-службе ведомства.
"По информации СО ЦГМС в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 23, 24 и 25 июня 2018 г. местами по территории республики ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили о правилах поведения при обильных осадках, призвав по возможности оставаться в помещениях и не пользоваться личным транспортом.
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