МЧС Северной Осетии объявило штормовое предупреждение

"По информации СО ЦГМС в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 23, 24 и 25 июня 2018 г. местами по территории республики ожидаются сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о правилах поведения при обильных осадках, призвав по возможности оставаться в помещениях и не пользоваться личным транспортом.