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В Алтайском крае устраняют последствия урагана
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В Алтайском крае устраняют последствия урагана 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Как сообщают в Российском агентстве международной информации «РИА Новости», специалистами Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды накануне было зафиксировано узконаправленное природное явление, которое невозможно спрогнозировать в конкретном месте. Аномалия, сопровождавшаяся сильным ураганом, грозой, молнией и градом размером с черешню, нанесла сильнейший ущерб городам и населённым пунктам Алтайского края.
Основным эпицентром разбушевавшейся стихии стал Центральный район Барнаула. В результате урагана зафиксировано падение строительного крана, была осуществлена эвакуация пассажиров прогулочного катера на реке Обь, кроме того, десятки тысяч жителей остались без электро— и водоснабжения.
Спасатели, энергетики и дорожные службы приступили к устранению последствий.
В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю заверили, что поступившая в ведомство информация о неблагоприятном прогнозе синоптиков была оперативно доведена до сведения всех глав муниципальных образований, а также населения.
Очевидцы природной катастрофы констатируют, что в некоторых населённых объектах последствия урагана являются непоправимыми: в поселке Сибирская долина многие дома остались без крыши. При этом ветер в некоторых местах снес не только настил, но и сами конструкции.
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