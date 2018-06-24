В Алтайском крае устраняют последствия урагана

Как сообщают в Российском агентстве международной информации «РИА Новости», специалистами Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды накануне было зафиксировано узконаправленное природное явление, которое невозможно спрогнозировать в конкретном месте. Аномалия, сопровождавшаяся сильным ураганом, грозой, молнией и градом размером с черешню, нанесла сильнейший ущерб городам и населённым пунктам Алтайского края

Основным эпицентром разбушевавшейся стихии стал Центральный район Барнаула . В результате урагана зафиксировано падение строительного крана, была осуществлена эвакуация пассажиров прогулочного катера на реке Обь, кроме того, десятки тысяч жителей остались без электро— и водоснабжения.

Спасатели, энергетики и дорожные службы приступили к устранению последствий.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю заверили, что поступившая в ведомство информация о неблагоприятном прогнозе синоптиков была оперативно доведена до сведения всех глав муниципальных образований, а также населения.

Очевидцы природной катастрофы констатируют, что в некоторых населённых объектах последствия урагана являются непоправимыми: в поселке Сибирская долина многие дома остались без крыши. При этом ветер в некоторых местах снес не только настил, но и сами конструкции.