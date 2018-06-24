Проводится проверка по факту гибели женщины на пожаре в Михайлове 

На пожаре в Михайлове погибла 58-летняя женщина, сообщает региональное Управление МЧС. Напомним, информация о пожаре поступила в МЧС в ночь на 24 июня. В результате возгорания полностью уничтожен весь второй этаж двухэтажного дома.
Пока специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб, следователи Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения трупа. Им предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.