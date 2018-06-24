Пассажиры почти 30 рейсов не могут вылететь из аэропортов Москвы 24 июня 

В аэропорту Внуково отменен один рейс, а также пять — задержаны.
Почти 30 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах в воскресенье, 24 июня.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 13:30 по московскому времени, в аэропорту Внуково отменен один рейс, а также пять — задержаны. Между тем в воздушной гавани Домодедово не состоятся вылеты двух самолетов, и еще девять рейсов отложены по времени.
Пассажиры 11 рейсов ожидают вылеты своих самолетов в аэропорту Шереметьево.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО