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Жители Барнаула выкладывают в сеть жуткое видео из эпицентра бури
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Жители Барнаула выкладывают в сеть жуткое видео из эпицентра бури 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
На странице городского сообщества в социальной сети «ВКонтакте» жители Барнаула делятся историями и кадрами вчерашнего разгула стихии. Один из пользователей выложил запись с камеры видеорегистратора, который заснял драматическую поездку. На этих кадрах можно видеть, как автомобиль прорывается через плотную завесу ливня и сорванных листьев. В какой-то момент на дорогу падает огромное дерево, которое едва не придавило автора видео.
На других кадрах можно видеть, как сильные порывы ветра срывают кровлю, валят заборы и даже башенные краны. По словам метеорологов, скорость ветра достигала 27 метров в секунду.
Ранее Пятый канал рассказывал о разрушительных последствиях урагана в Барнауле.
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