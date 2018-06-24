Жители Барнаула выкладывают в сеть жуткое видео из эпицентра бури

На странице городского сообщества в социальной сети «ВКонтакте» жители Барнаула делятся историями и кадрами вчерашнего разгула стихии. Один из пользователей выложил запись с камеры видеорегистратора, который заснял драматическую поездку. На этих кадрах можно видеть, как автомобиль прорывается через плотную завесу ливня и сорванных листьев. В какой-то момент на дорогу падает огромное дерево, которое едва не придавило автора видео.

На других кадрах можно видеть, как сильные порывы ветра срывают кровлю, валят заборы и даже башенные краны. По словам метеорологов, скорость ветра достигала 27 метров в секунду.

Ранее Пятый канал рассказывал о разрушительных последствиях урагана в Барнауле.