В Вятскополянском районе произошел пожар в частной бане

В субботу, 23 июня, в деревне Чекашево Вятскополянского района произошло возгорание. По улице Полевой горела частная баня.

На пульт спасателей сигнал о начавшемся пожаре поступил в 20:18. На место возгорания выехало 2 единицы техники от МЧС и 6 человек.

«В результате пожара полностью сгорели крыша и предбанник. Сильно пострадали стены — огонь прошелся по всей площади изнутри и снаружи стен», — сообщили в пресс-службе Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Кировской области.