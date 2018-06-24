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В Вятскополянском районе произошел пожар в частной бане
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В Вятскополянском районе произошел пожар в частной бане 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В субботу, 23 июня, в деревне Чекашево Вятскополянского района произошло возгорание. По улице Полевой горела частная баня.
На пульт спасателей сигнал о начавшемся пожаре поступил в 20:18. На место возгорания выехало 2 единицы техники от МЧС и 6 человек.
«В результате пожара полностью сгорели крыша и предбанник. Сильно пострадали стены — огонь прошелся по всей площади изнутри и снаружи стен», — сообщили в пресс-службе Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Кировской области.
Фото — ГУ МЧС по Кировской области
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