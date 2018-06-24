Ещё
Коммунальщики Барнаула восстанавливают город после урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальщики Барнаула восстанавливают город после урагана 

360tv.ru 1 час назад
Работники барнаульских энергосетей восстанавливают пострадавшие в результате урагана провода. Об этом сообщил «Интерфакс».
До сих пор в городе в некоторых районах фиксируются отключения электроэнергии из-за обрыва проводов, на которых обрушились деревья. Около 450 частных домов сейчас временно остаются без света.
Проблемы возникли и с водопроводной водой: ураган повредил электронасосы, поэтому водоснабжение пришлось отключить для их замены. В качестве временной меры воду горожанам подвозят на цистернах.
Вечером в субботу, 23 июня, после 38-градусной жары на Барнаул обрушились гроза, ливень и штормовой ветер. Повалены свыше 90 деревьев, ветер унес кровлю с шести жилых домов и опрокидывал транспорт.
Теплоход «Барракуда» сел на мель в реке Обь во время урагана 23 июня. Очевидцы рассказали, что несколько человек пострадали — волной разбило стекло и пассажиры получили порезы.
360tv.ru: последние новости
15 человек пострадали в столкновении плавучего кафе с опорой моста во время урагана в Барнауле Север японской Осаки «трясет» второй раз за неделю. Землетрясения серьезно скажутся на ВВП страны Ураган оставил без света порядка 35 тысяч человек в Барнауле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия165
Участника группы Дятлова нашли в рядах СС54
Асад жестко отказал Западу200
В Италии погиб Валерий Корчмарь4
«Люди падали, кто-то молился»57
Видео
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:49
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия
Происшествия
00:45
Асад жестко отказал Западу
Ближний Восток В мире
03:00
Тирасполь высказал несогласие с резолюцией ООН
В мире Статьи
00:34
Дочка — Пугачевой: «Ты себе делаешь плохо»
Шоу-бизнес
01:45
«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
Общество Образование
00:07
Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
02:42
Встреча Путина и Трампа вызвала спор
Политика
01:36
Ситуация в Германии стала взрывоопасной
В мире Европа
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение