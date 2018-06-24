Коммунальщики Барнаула восстанавливают город после урагана

Работники барнаульских энергосетей восстанавливают пострадавшие в результате урагана провода. Об этом сообщил «Интерфакс».

До сих пор в городе в некоторых районах фиксируются отключения электроэнергии из-за обрыва проводов, на которых обрушились деревья. Около 450 частных домов сейчас временно остаются без света.

Проблемы возникли и с водопроводной водой: ураган повредил электронасосы, поэтому водоснабжение пришлось отключить для их замены. В качестве временной меры воду горожанам подвозят на цистернах.

Вечером в субботу, 23 июня, после 38-градусной жары на Барнаул обрушились гроза, ливень и штормовой ветер. Повалены свыше 90 деревьев, ветер унес кровлю с шести жилых домов и опрокидывал транспорт.

Теплоход «Барракуда» сел на мель в реке Обь во время урагана 23 июня. Очевидцы рассказали, что несколько человек пострадали — волной разбило стекло и пассажиры получили порезы.