Землетрясение произошло на Байкале вблизи туристических зон

На западном побережье озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,2. Об этом сообщили на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН.

Землетрясение произошло в воскресенье, 24 июня, в 15:26 по иркутскому времени.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в точке с координатами 52,78 северной широты 106,57 восточной долготы на побережье вблизи поселка Бугульдейка, в 50 километрах южнее популярных у туристов острова Ольхон и побережья пролива Малое море. Энергетический класс подземного толчка — 9,8.