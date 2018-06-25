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Землетрясение произошло на Байкале вблизи туристических зон
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Землетрясение произошло на Байкале вблизи туристических зон 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На западном побережье озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,2. Об этом сообщили на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН.
Землетрясение произошло в воскресенье, 24 июня, в 15:26 по иркутскому времени.
По данным сейсмологов, эпицентр находился в точке с координатами 52,78 северной широты 106,57 восточной долготы на побережье вблизи поселка Бугульдейка, в 50 километрах южнее популярных у туристов острова Ольхон и побережья пролива Малое море. Энергетический класс подземного толчка — 9,8.
Мощное землетрясение, прошедшее в середине июня в Японии, унесло жизни по меньшей мере трех людей. Местные власти также сообщили о 307 раненых. Из-за землетрясения 110 тысяч квартир и частных домов были отключены от газоснабжения. Природный катаклизм повредил систему водопроводов.
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