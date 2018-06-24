Воды по колено: Таганрог затопило после сильнейшего ливня 

Сильнейший ливень, прошедший сегодня утром, 24 июня в Таганроге парализовал движение на улицах города. Ливневая канализация не справилась с потоками и воды и машины неожиданно превратились в катера. Многие автовладельцы не могут проехать, вода захлестывает капот, и плещется в салонах общественного транспорта. Фотографии и видео уже активно тиражируются в социальных сетях.
Проблем добавляют и неожиданно образовавшиеся под водой ямы в асфальтовом покрытии. Провалы и ямы просто не видно. Ранее МЧС региона предупреждало жителей о возможном буйстве стихии. Сильные дожди с градом, ураганный ветер и ливни подпортят выходные жителям Ростовской области.