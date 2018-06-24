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На Алтай пришел сильнейший за последние 30 лет ураган
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На Алтай пришел сильнейший за последние 30 лет ураган 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Это не спецэффекты для фильма-катастрофы, это выходные в Барнауле, во время которых на столицу Алтая обрушился сильный ураган. В регионе введен режим ЧС. Перед сильным ветром не устоял даже строительный кран, из-за его падения погиб рабочий.
Источник: Инцидент Барнаул
Ураган обрушился на алтайскую столицу вечером 23 июня. О надвигающемся стихийном бедствии жителей Алтайского края предупредили еще в пятницу, однако удар стихии оказался мощнее, чем ожидалось.
Жутко красиво! Не правда ли? @instaaltay @go_barnaul @barnaul22.official
Публикация от Nataly Gubina (@gubina_nataly)
23 Июн 2018 в 7:39 PDT  В преддверие катастрофы люди, находившиеся самом эпицентре зарождающегося шторма, снимали красивые эффекты и не понимали что происходит.
Во время удара стихии порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Ветер вырывал деревья из земли с корнями, переворачивал машины, сносил крыши зданий, рвал линии электропередач.
В центре Барнаула рухнул кран, крановщик умер в машине скорой помощи. Он сделал все, чтобы отвести многотонный груз от многолюдного проспекта. Кран упал на проезжую часть, задев часть крыши Дворца бракосочетаний, помял две машины. Но больше никто не пострадал.
В сети появилось видео падения крана. Осторожно, мат!
Более 150 человек попали в шторм на прогулочном теплоходе, который совершал рейс по Оби. Судно село на мель, пассажиров эвакуировали на берег спасатели и медики.
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