Ещё
Очевидцы сообщают о пожаре в жилом доме в районе Очаково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидцы сообщают о пожаре в жилом доме в районе Очаково 

Говорит Москва 42 минуты назад
На место прибыли пожарные расчёты, передает корреспондент «Говорит Москва».
В МЧС пока не комментируют данную информацию.
Говорит Москва: последние новости
В жилом доме на западе Германии прогремел взрыв В Росавиации подтвердили задымление в самолёте с перуанскими болельщиками После взрыва газа в жилом доме в Татарстане за медпомощью обратились 9 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди падали, кто-то молился»51
Ситуация в Германии стала взрывоопасной135
Участника группы Дятлова нашли в рядах СС8
Пенсионная реформа: россиянам дали сложный совет599
Украинские военные массово бегут из ВСУ370
Видео
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:34
Дочка — Пугачевой: «Ты себе делаешь плохо»
Шоу-бизнес
01:45
«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
Общество Образование
00:07
Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
02:42
Встреча Путина и Трампа вызвала спор
Политика
01:36
Ситуация в Германии стала взрывоопасной
В мире Европа
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
03:39
«Люди падали, кто-то молился»
Происшествия Общество
08:25
Пенсионная реформа: россиянам дали сложный совет
Личный счет Статьи
01:04
«Будет как на Украине»: грустные мысли Лукашенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение