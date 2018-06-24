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В Германии взорвался дом. Много пострадавших
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В Германии взорвался дом. Много пострадавших 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
В одном из жилых домов, расположенных в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, прогремел мощный взрыв.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ, ЧП произошло в ночь на 24 июня. Со слов очевидцев, сразу после взрыв в многоквартирном доме на улице Леннепер-Штрассе начался пожар. При этом здание полностью разрушено.
Что стало причиной взрыва до сих пор не уточняется. Известно лишь о большом числе пострадавших. По данным на утро 24 июня в местные клиники доставлены до 24 человек. Некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.
Также есть информация, что возгорание пока не ликвидировано. Поэтому пожарные не могут проникнуть в здание из-за опасности дальнейшего обрушения. Предположительно, там могут ещё находиться люди.
В настоящее время по факту произошедшего ведётся расследование.
По материалам: ptzgovorit.ru
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