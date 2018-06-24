В Германии взорвался дом. Много пострадавших

В одном из жилых домов, расположенных в городе Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, прогремел мощный взрыв.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ, ЧП произошло в ночь на 24 июня. Со слов очевидцев, сразу после взрыв в многоквартирном доме на улице Леннепер-Штрассе начался пожар. При этом здание полностью разрушено.

Что стало причиной взрыва до сих пор не уточняется. Известно лишь о большом числе пострадавших. По данным на утро 24 июня в местные клиники доставлены до 24 человек. Некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Также есть информация, что возгорание пока не ликвидировано. Поэтому пожарные не могут проникнуть в здание из-за опасности дальнейшего обрушения. Предположительно, там могут ещё находиться люди.

В настоящее время по факту произошедшего ведётся расследование.

По материалам: ptzgovorit.ru