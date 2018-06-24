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В Германии из-за взрыва в жилом доме пострадали 25 человек
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В Германии из-за взрыва в жилом доме пострадали 25 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В немецком городе Вупперталь произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате которого пострадали 25 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.
Как отмечается, взрыв произошел незадолго до полуночи 23 июня. Из-за произошедшего обрушились чердак и три верхних этажа здания. Кроме того, произошло возгорание. Стоявший рядом со зданием автомобиль сгорел во время пожара.
По данным правоохранительных органов, в настоящее время они выясняют обстоятельства произошедшего. Не исключается и версия теракта.
Ранее в Эфиопии произошел взрыв во время митинга, в результате чего пострадали 156 человек.
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