В Германии из-за взрыва в жилом доме пострадали 25 человек

В немецком городе Вупперталь произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате которого пострадали 25 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, взрыв произошел незадолго до полуночи 23 июня. Из-за произошедшего обрушились чердак и три верхних этажа здания. Кроме того, произошло возгорание. Стоявший рядом со зданием автомобиль сгорел во время пожара.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время они выясняют обстоятельства произошедшего. Не исключается и версия теракта.