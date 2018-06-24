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В ЦОДД предупредили о дожде с грозой и сильным ветром 24 июня
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В ЦОДД предупредили о дожде с грозой и сильным ветром 24 июня 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, 24 июня, сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter.
Водителей призвали быть осторожными на дороге — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Свои автомобили не следует оставлять у деревьев и шатких конструкций.
На воскресенье в столице продлили желтый уровень опасности, В ГУ МЧС по городу предупредили жителей столичного региона о дожде с градом.
По данным управления, погода может резко испортиться во второй половине дня, передает телеканал Москва 24. Холодный атмосферный фронт затронет преимущественно западные района. Скорость ветра при грозе может достигать 18 метров в секунду.
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