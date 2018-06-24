В ЦОДД предупредили о дожде с грозой и сильным ветром 24 июня

Дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, 24 июня, сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter.

Водителей призвали быть осторожными на дороге — соблюдать скоростной режим и дистанцию. Свои автомобили не следует оставлять у деревьев и шатких конструкций.

На воскресенье в столице продлили желтый уровень опасности, В ГУ МЧС по городу предупредили жителей столичного региона о дожде с градом.

По данным управления, погода может резко испортиться во второй половине дня, передает телеканал Москва 24. Холодный атмосферный фронт затронет преимущественно западные района. Скорость ветра при грозе может достигать 18 метров в секунду.