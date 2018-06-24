Москвичам напомнили о правилах парковки автомобилей при грозе

Столичным водителям рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах в грозу и ливень и напомнили о парковке автомобилей при непогоде, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Сегодня ожидается дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны на дороге: соблюдайте скоростной режим и дистанцию. И не оставляйте свои авто у деревьев и шатких конструкций», — говорится в сообщении.

О поломках светофоров и дорожных знаков в столице москвичам рекомендовали сообщать по номеру 3210.

В воскресенье в Москве Подмосковье местами вновь пройдут грозы с ливнями и порывистым ветром, может выпасть град.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и града на воскресенье.