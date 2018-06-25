Ещё
На юге России и в Алтайском крае ликвидируют последствия ураганов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев направил ноту Москве
Киев направил ноту Москве

На юге России и в Алтайском крае ликвидируют последствия ураганов 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Ураган бушевал и в Барнауле. Грозовые облака накрыли город в считанные минуты. Сорокаградусная жара сменилась сильным ливнем.
Ветер повалил десятки деревьев, сорвал крыши с домов. Из-за шторма рухнул башенный кран, один рабочий погиб. Без света остались 85 тысяч человек. В одном из центральных районов города до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации.
На восстановление после бури потребуется не меньше недели. На реке Обь плавучее кафе врезалось в опору моста, пострадали 15 человек.
Непогода пришла и в Новороссийск. Всего за ночь там выпала месячная норма осадков. По прогнозам синоптиков, ситуация на юге России и в Алтайском крае ухудшится. В течение всей недели в регионах будут идти дожди.
Пятый канал: последние новости
Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане скончался в больнице Жители Барнаула выкладывают в сеть жуткое видео из эпицентра бури Пятый канал публикует список пострадавших при взрыве в Татарстане
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Батька обиделся на Москву193
Секс-бомба для террористов4
Киев направил ноту Москве82
США лишились первого F-3539
Россияне попросили пенсию по молодости57
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:53
США лишились первого F-35
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение