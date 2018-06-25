На юге России и в Алтайском крае ликвидируют последствия ураганов

Ураган бушевал и в Барнауле . Грозовые облака накрыли город в считанные минуты. Сорокаградусная жара сменилась сильным ливнем.

Ветер повалил десятки деревьев, сорвал крыши с домов. Из-за шторма рухнул башенный кран, один рабочий погиб. Без света остались 85 тысяч человек. В одном из центральных районов города до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации.

На восстановление после бури потребуется не меньше недели. На реке Обь плавучее кафе врезалось в опору моста, пострадали 15 человек.