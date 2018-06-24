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МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре до 18 м/с в ближайшие часы
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре до 18 м/с в ближайшие часы 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Спасатели призвали жителей столичного региона к осторожности из-за потенциально опасной погоды 24 июня.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 24 июня, жителей Москвы и области ожидает переменная облачность с грозой и градом, а также температура воздуха до 29 градусов тепла.
Как передает Life со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС, в ближайшие часы на столичный регион обрушится гроза и град, во время которых ветер может достигнуть 18 м/с.
В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение: жителям Подмосковья рекомендуется соблюдать осторожность при выходе на улицу и использовании личного транспорта.
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