Капитан мотобота упал за борт в акватории реки Большая Воровская на Камчатке

На Камчатке в Соболевском районе третий день продолжаются поиски капитана мотобота, упавшего за борт. ЧП произошло в акватории реки Большая Воровская. Об этом сообщил сайт kamchatinfo.com.

По данным морского спасательно-координационного подцентра, поиски до сих пор не принесли результатов.

Пропавшего капитана ищут четыре малых рыболовных сейнера, также сотрудники ГИМС, а также сотрудники компании «Кристалл», которой принадлежит мотобот. Специалисты в районе происшествия обследуют берег и водную поверхность.