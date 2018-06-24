Капитан мотобота упал за борт в акватории реки Большая Воровская на Камчатке 

На Камчатке в Соболевском районе третий день продолжаются поиски капитана мотобота, упавшего за борт. ЧП произошло в акватории реки Большая Воровская. Об этом сообщил сайт kamchatinfo.com.
По данным морского спасательно-координационного подцентра, поиски до сих пор не принесли результатов.
Пропавшего капитана ищут четыре малых рыболовных сейнера, также сотрудники ГИМС, а также сотрудники компании «Кристалл», которой принадлежит мотобот. Специалисты в районе происшествия обследуют берег и водную поверхность.
На борту парохода «Москва», попавшего в шторм на Оби, среди экипажа и пассажиров царила паника, рассказал «360» очевидец инцидента.