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Капитан мотобота упал за борт в акватории реки Большая Воровская на Камчатке
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Капитан мотобота упал за борт в акватории реки Большая Воровская на Камчатке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На Камчатке в Соболевском районе третий день продолжаются поиски капитана мотобота, упавшего за борт. ЧП произошло в акватории реки Большая Воровская. Об этом сообщил сайт kamchatinfo.com.
По данным морского спасательно-координационного подцентра, поиски до сих пор не принесли результатов.
Пропавшего капитана ищут четыре малых рыболовных сейнера, также сотрудники ГИМС, а также сотрудники компании «Кристалл», которой принадлежит мотобот. Специалисты в районе происшествия обследуют берег и водную поверхность.
На борту парохода «Москва», попавшего в шторм на Оби, среди экипажа и пассажиров царила паника, рассказал «360» очевидец инцидента.
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