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Лесные пожары за сутки уничтожили 10 тысяч гектаров леса на Дальнем Востоке
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Лесные пожары за сутки уничтожили 10 тысяч гектаров леса на Дальнем Востоке 

Газета.Ru 1 час назад
В регионах Дальнего Востока за сутки сгорело около 10 тысяч гектаров леса, из них значительная часть пожаров в лесных массивах пришлась на Якутию, сообщает телеканал «360».
К утру 22 июня на Дальнем Востоке зафиксировано 46 действующих пожаров: в Якутии — 41, на Колыме — 3 и на Чукотке — два.
"В минувшие сутки в ДФО возникли два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовали 53 очага: 47 в республике Саха (Якутия), четыре в Магаданской области, два в Чукотском автономном округе", — говорится в сообщении.
Всего на Дальнем Востоке с начала 2018 года специалисты зарегистрировали полторы тысячи лесных пожаров.
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