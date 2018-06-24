Лесные пожары за сутки уничтожили 10 тысяч гектаров леса на Дальнем Востоке

В регионах Дальнего Востока за сутки сгорело около 10 тысяч гектаров леса, из них значительная часть пожаров в лесных массивах пришлась на Якутию , сообщает телеканал «360».

К утру 22 июня на Дальнем Востоке зафиксировано 46 действующих пожаров: в Якутии — 41, на Колыме — 3 и на Чукотке — два.

"В минувшие сутки в ДФО возникли два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовали 53 очага: 47 в республике Саха (Якутия), четыре в Магаданской области , два в Чукотском автономном округе ", — говорится в сообщении.

Всего на Дальнем Востоке с начала 2018 года специалисты зарегистрировали полторы тысячи лесных пожаров.