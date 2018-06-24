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Алтайский край приходит в себя после урагана
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Алтайский край приходит в себя после урагана 

Мир24 1 час назад
В Барнауле продолжаются восстановительные работы. В городе действовал режим ЧС, передает телеканал «МИР 24».
Без электричества и воды около суток находились 15 тысяч человек. В краевом центре была обесточена больница и почти весь центр города. Штормовой ветер валил деревья и рекламные конструкции, сломал стрелу строительного крана, погиб его крановщик. Ливень с грозой и ураганным ветром обрушился на Барнаул после 38-градусной жары.
«В ГУ МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб, продолжается обработка всех поступающих звонков и сигналов от населения о фактах падения слабо закрепеленых конструкций, деревьях, нарушениях электроснабжения. Принимаются все меры по восстановлению полной работоспособности объектов жизнеобеспечения и оказания адресной помощи населению», — заявил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому Краю Игорь Лисицин.
Над восстановлением водоснабжения и линий элетропередачи аварийные бригады работали круглосуточно.
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