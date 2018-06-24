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Квартира, автомобиль и гараж горели в ночь на 24 июня в Нижегородской области
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Квартира, автомобиль и гараж горели в ночь на 24 июня в Нижегородской области 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает региональное Управление МЧС РФ.
Как отмечается в сообщении, 23 июня в 22:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании гаража в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара обгорело имущество в гараже. Площадь, пройденная огнем, составила 8 кв. метров.
24 июня в 01:26 поступило сообщение о возгорании автомобиля в Дзержинске. Обгорел моторный отсек на площади 2 кв. метра.
В 04:02 произошло возгорание в квартире жилого дома, расположенного в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара сгорело имущество в квартире. Площадь пожара составила 5 кв. метров.
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