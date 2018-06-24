Квартира, автомобиль и гараж горели в ночь на 24 июня в Нижегородской области

Об этом сообщает региональное Управление МЧС РФ.

Как отмечается в сообщении, 23 июня в 22:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании гаража в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара обгорело имущество в гараже. Площадь, пройденная огнем, составила 8 кв. метров.

24 июня в 01:26 поступило сообщение о возгорании автомобиля в Дзержинске. Обгорел моторный отсек на площади 2 кв. метра.

В 04:02 произошло возгорание в квартире жилого дома, расположенного в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара сгорело имущество в квартире. Площадь пожара составила 5 кв. метров.