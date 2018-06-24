Центр Барнаула стал зоной бедствия из-за урагана

Пятый канал: последние новости

В Барнауле из-за шторма теплоход врезался в мост, есть пострадавшие — видео

Видео: Пять человек пострадали при взрыве в жилом доме на западе Германии

Один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане скончался в больнице