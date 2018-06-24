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Центр Барнаула стал зоной бедствия из-за урагана
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Центр Барнаула стал зоной бедствия из-за урагана 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Центральный район столицы Алтайского края сильно пострадал от удара стихии в минувшую ночь. На дорогах громоздятся упавшие деревья, рекламные щиты и заборы. На многих перекрестках не работают светофоры. Сейчас аварийные службы спешно пытаются устранить последствия урагана.
Как сообщает телеканал RT, без света и воды остаются жители поселков Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая. Также пострадали микрорайоны Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт. В социальных сетях пишут, что ураган сносил крыши жилых домов, а возле ТЦ Ультра на проезжую часть рухнул строительный кран.
Ранее Пятый канал сообщал, что штормовой ветер повредил часть кровли станции метро «Новокрестовская» в Петербурге.
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