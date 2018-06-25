Последствия урагана. Как Барнаул приходит в себя после стихии

Барнаул до сих пор не может оправиться после разрушительного урагана, который накрыл город 23 июня.

Сообщения о многочисленных ЧП поступали из разных районов города. Но тяжелее всех пришлось Центральному району, где после грозового шторма был введен режим ЧС. Из-за разгула стихии десятки домов остались без света и воды, из-за повала деревьев было нарушено транспортное сообщение в нескольких районах. Пострадало имущество горожан — поломанные заборы, хозпостройки, поврежденные фасады домов. К сожалению, есть и человеческие жертвы.

О масштабах стихии и нанесенном ею ущербе можно судить по социальным сетям, где горожане третьи сутки публикуют все новые фотографии и видео.

Очень много кадров сломанных деревьев, которые не только блокировали проезд, но и ломали постройки. В нагорной части города на улицах можно увидеть свалку из оборванных проводов, веток и столбов.

Объекты туристического кластера также попали под шторм. В Нагорном парке ветер вырвал деревья с корнем. При падении были повреждены установленные на верхней террасе лавочки и ограждения. В результате ЧП с прогулочным теплоходом была повреждена и новая набережная Оби

Статистика урагана: