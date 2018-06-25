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Последствия урагана. Как Барнаул приходит в себя после стихии
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Последствия урагана. Как Барнаул приходит в себя после стихии 

АиФ — Алтай 25 июня 2018
Фото: АиФ - Алтай
Барнаул до сих пор не может оправиться после разрушительного урагана, который накрыл город 23 июня.
Сообщения о многочисленных ЧП поступали из разных районов города. Но тяжелее всех пришлось Центральному району, где после грозового шторма был введен режим ЧС. Из-за разгула стихии десятки домов остались без света и воды, из-за повала деревьев было нарушено транспортное сообщение в нескольких районах. Пострадало имущество горожан — поломанные заборы, хозпостройки, поврежденные фасады домов. К сожалению, есть и человеческие жертвы.
О масштабах стихии и нанесенном ею ущербе можно судить по социальным сетям, где горожане третьи сутки публикуют все новые фотографии и видео.
Очень много кадров сломанных деревьев, которые не только блокировали проезд, но и ломали постройки. В нагорной части города на улицах можно увидеть свалку из оборванных проводов, веток и столбов.
Объекты туристического кластера также попали под шторм. В Нагорном парке ветер вырвал деревья с корнем. При падении были повреждены установленные на верхней террасе лавочки и ограждения. В результате ЧП с прогулочным теплоходом была повреждена и новая набережная Оби.
Статистика урагана:
Более 80 тысяч человек в Алтайском крае оставались без электричества. Около 450 домовладений до сих пор находятся без света. В единую диспетчерскую службу поступило более 3700 звонков от барнаульцев. В результате ЧП пострадало 6 человек и один погиб. В ликвидации последствий стихии задействовано 563 человека, 175 единиц техники.
АиФ — Алтай: последние новости
Последствия урагана. Как Барнаул приходит в себя после стихии В Барнауле прогулочный теплоход с людьми попал в шторм на Оби На ликвидацию последствий пожара в Топчихинском районе выделили 3 млн руб.
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