Пять человек пострадали в результате взрыва в Германии

Инцидент произошел в городе Вупперталь , расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны. Примерно в 23:50 (00:50 мск) в жилом доме произошел взрыв, практически полностью разрушивший здание. Не менее пяти человек пострадали. В полиции не исключают, что в разрушенном доме могут оставаться люди. Ликвидацию пожара, возникшего на месте взрыва, осложняет тот факт, что пожарные не могут войти в здание из-за опасности дальнейшего обрушения. Причина взрыва пока не установлена, ведется следствие.