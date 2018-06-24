Пять человек пострадали в результате взрыва в Германии 

Инцидент произошел в городе Вупперталь, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны. Примерно в 23:50 (00:50 мск) в жилом доме произошел взрыв, практически полностью разрушивший здание. Не менее пяти человек пострадали. В полиции не исключают, что в разрушенном доме могут оставаться люди.
Ликвидацию пожара, возникшего на месте взрыва, осложняет тот факт, что пожарные не могут войти в здание из-за опасности дальнейшего обрушения.
Причина взрыва пока не установлена, ведется следствие.