У самолета с российскими туристами в полете отказал двигатель

Экипаж воздушного судна со 190 пассажирами обнаружил неисправность в двигателе и запросил экстренную посадку. Инцидент произошел в воскресенье 24 июня в небе над Казахстаном . Ближайший аэропорт, который мог принять пассажирский Boeing 737 оказался в городе Атырау на западе страны. Как сообщает «Интерфакс-Казахстан», самолет удалось посадить около восьми часов утра. При этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Сибирские туристы пишут в социальных сетях, что из-за поломки вылет переносят на 6-8 часов. Из-за длительного ожидания, их разместят в гостинице, но не выдали багаж. Сейчас наземные службы аэропорта проводят проверку авиалайнера.

Ранее Пятый канал рассказывал, как пассажиров самолета в тюменском аэропорту эвакуировали из-за возгорания шасси.