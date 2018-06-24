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У самолета с российскими туристами в полете отказал двигатель
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У самолета с российскими туристами в полете отказал двигатель 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Экипаж воздушного судна со 190 пассажирами обнаружил неисправность в двигателе и запросил экстренную посадку. Инцидент произошел в воскресенье 24 июня в небе над Казахстаном. Ближайший аэропорт, который мог принять пассажирский Boeing 737 оказался в городе Атырау на западе страны. Как сообщает «Интерфакс-Казахстан», самолет удалось посадить около восьми часов утра. При этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Сибирские туристы пишут в социальных сетях, что из-за поломки вылет переносят на 6-8 часов. Из-за длительного ожидания, их разместят в гостинице, но не выдали багаж. Сейчас наземные службы аэропорта проводят проверку авиалайнера.
Ранее Пятый канал рассказывал, как пассажиров самолета в тюменском аэропорту эвакуировали из-за возгорания шасси.
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