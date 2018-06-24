Пассажирский самолет из Новосибирска не долетел до Анталии 

Самолет, летевший из Новосибирска в Анталию, совершил аварийную посадку. Инцилент произошел в воскресенье. Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus совершил аварийную посадку в аэропорту казахстанского города Атырау.
Об этом сообщил Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана на офицальной странице в Фэйсбук. В сообщении говорится, что сегодня в 10:03 (07:03 мск) поступило сообщение об отказе двигателя. Экипаж принял решение об аварийной посадке в аэропорту Атырау.
В 10:20 благополучно совершена посадка, на борту наxодились 190 пассажиров, 6 членов экипажа.
Напомним, что на днях авиакомпании «Аэрофлот», вылетев по маршруту Москва — Томск из-за технической неисправности экипаж был вынужден посадить авиалайнер в новосибирском аэропорту Толмачево. На момент ЧП на борту самолета находилось 149 пассажиров.