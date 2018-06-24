У летевшего в Анталию пассажирского самолета отказал двигатель

Пассажирский самолет, который держал курс из Новосибирска в Анталию, экстренно приземлился в аэропорту в Казахстане . Воздушное судно благополучно село в авиагавани Атырау, сообщает «МИР 24».

Причиной инцидента стал отказ двигателя лайнера.

На борту Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Накануне в Финляндии экстренную посадку совершил пассажирский самолет Boeing-787 японской авиакомпании All Nippon Airways. Из-за технической неполадки пилотам авиалайнера пришлось приземлиться в аэропорту Хельсинки . Японский лайнер летел из Брюсселя в Токио.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ