У летевшего в Анталию пассажирского самолета отказал двигатель 

Пассажирский самолет, который держал курс из Новосибирска в Анталию, экстренно приземлился в аэропорту в Казахстане. Воздушное судно благополучно село в авиагавани Атырау, сообщает «МИР 24».
Причиной инцидента стал отказ двигателя лайнера.
На борту Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus находились 190 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.
Накануне в Финляндии экстренную посадку совершил пассажирский самолет Boeing-787 японской авиакомпании All Nippon Airways. Из-за технической неполадки пилотам авиалайнера пришлось приземлиться в аэропорту Хельсинки. Японский лайнер летел из Брюсселя в Токио.
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