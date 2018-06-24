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В этом году Восточно-Вьетнамское море переживет до 13 тайфунов
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В этом году Восточно-Вьетнамское море переживет до 13 тайфунов 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Ожидается, что в этом году Восточно-Вьетнамское море переживет 12-13 тропических штормов, сообщает Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования
Об этом говорилось на совещании в провинции Нге Ан, на котором обсуждались возможные последствия штормов и методы реагирования на них.
По словам представителя ведомства, из 12-13 штормов на материковый Вьетнам окажут непосредственное влияние примерно 4-5. В большинстве случаев это будет касаться северного Вьетнама.
За прошедшие шесть месяцев этого года Восточно-Вьетнамское море пережило два шторма. Последний был 5 июня и не затронул материк.
В 2017 году в период с середины июня по конец декабря в Восточно-Вьетнамском море произошло 16 штормов.
Источник: Tuoi Tre News
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