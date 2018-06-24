Более 30 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах

Причины задержки 16 вылетов из московского аэропорта «Домодедово» остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс. Расписания», в столичных аэропортах задерживают 29 рейсов: 4 вылета из аэропорта «Внуково» , 16 рейсов из «Домодедово» и еще 9 — из «Шереметьево» . Кроме того, 4 вылета из аэропортов «Внуково» и «Домодедово» были полностью отменены.

При этом данные о рейсах в столичном аэропорту «Жуковский» не приводятся. Причины задержки и отмены вылетов также остаются неизвестными.