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Более 30 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах
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Более 30 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах 

ИД «Собеседник» 31 минуту назад
Причины задержки 16 вылетов из московского аэропорта «Домодедово» остаются неизвестными.
Согласно электронному табло на сайте «Яндекс. Расписания», в столичных аэропортах задерживают 29 рейсов: 4 вылета из аэропорта «Внуково», 16 рейсов из «Домодедово» и еще 9 — из «Шереметьево». Кроме того, 4 вылета из аэропортов «Внуково» и «Домодедово» были полностью отменены.
При этом данные о рейсах в столичном аэропорту «Жуковский» не приводятся. Причины задержки и отмены вылетов также остаются неизвестными.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что 24 июня москвичей предупредили о грозе с градом и усилением ветра до 15 м/с.
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