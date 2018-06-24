В Орловской области введен карантин из-за птичьего гриппа

Орловской области выявлен очаг птичьего гриппа, в нескольких населенных пунктах региона введен карантин. Об этом сообщается на сайте правительства области.

«На личном подворье зарегистрирован очаг высокопатогенного гриппа А подтипа Н5 среди домашней птицы. Это первый случай возникновения гриппа птиц на территории Орловской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «установлены границы эпизоотического очага угрожаемой зоны в радиусе 5 км и зоны наблюдения в радиусе 10 км от границы неблагополучного пункта». Кроме того, «оперативно проведены мероприятия в очаге заболевания, птицепоголовье ликвидировано, проведена дезинфекция».