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В Орловской области введен карантин из-за птичьего гриппа
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В Орловской области введен карантин из-за птичьего гриппа 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области выявлен очаг птичьего гриппа, в нескольких населенных пунктах региона введен карантин. Об этом сообщается на сайте правительства области.
«На личном подворье зарегистрирован очаг высокопатогенного гриппа А подтипа Н5 среди домашней птицы. Это первый случай возникновения гриппа птиц на территории Орловской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «установлены границы эпизоотического очага угрожаемой зоны в радиусе 5 км и зоны наблюдения в радиусе 10 км от границы неблагополучного пункта». Кроме того, «оперативно проведены мероприятия в очаге заболевания, птицепоголовье ликвидировано, проведена дезинфекция».
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