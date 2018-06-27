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Прилетел от соседей? Откуда в Орловской области птичий грипп
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Прилетел от соседей? Откуда в Орловской области птичий грипп 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Заболевание птичим гриппом было зафиксировано в городе Ливны в частном домовладении. В Орловской области введён карантин в нескольких населённых пунктах.
Откуда взялся?
О том, что в Орловской области обнаружили птичий грипп, стало известно в минувшие выходные. Так, на сайте облправительства появилась информация, что на личном подворье зарегистрирован очаг высокопатогенного гриппа А подтипа Н5 среди домашней птицы. Также там было указано, что поголовье птиц уничтожено, проведена дезинфекция помещений, где они содержались, и прилегающих территорий. Установлены границы угрожаемой зоны радиусом пять километров и зоны наблюдения — 10 километров.
Среди дополнительных профилактических мер в других муниципальных образованиях области проводятся мониторинг состояния птиц на птицеводческих предприятиях и в личных подсобных хозяйствах, а также проверки рынков и ярмарок выходного дня.
Позже стало известно, что люди, в чьём подворье был обнаружен очаг, занимались торговлей молодняком и подросшей птицей. Для продажи они выезжали в Курскую область. После того как выяснилось, что вирус птичьего гриппа был обнаружен в этом регионе, стали проводиться проверки всех, кто там мог бывать.
«Во время одного из таких рейдов в результате исследований в помёте птиц был обнаружен вирус. Поголовье пасть не успело. 1300 голов были уничтожены и сожжены за городом», — рассказал главный ветеринарный врач Ливенского района Сергей Аверкиев.
Отметим, что ранее птичий грипп был выявлен в Пензенской и Курской областях. Орловщина стали третьим регионом, где появился этот вирус.
Что за грипп?
Птичий грипп является острым инфекционным вирусным заболеванием. ВОЗ считает возможным перерастание гриппа у птиц в глобальную эпидемию в случае мутации вируса. Его разные штаммы могут вызывать до 100% гибели, среди заразившихся.
В региональном Россельхознадзоре отмечают, что лучшим методом для того, чтобы не заразиться и не заболеть, может быть только профилактика. Так, в индивидуальных подсобных хозяйствах необходимо всех домашних птиц перевести на закрытое содержание. В это время не рекомендуется пополнять поголовье, покупая новых особей.
Проводить уборку и дезинфекцию помещений и территории нужно в рабочей одежде, во время этого не следует пить, есть и курить. При обнаружении трупов птицы или выявлении больной особи на улице необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу района.
Для профилактики гриппа птиц у людей, в первую очередь, необходимо соблюдать правила личной гигиены. Приобретать мясо птицы и яйца можно только в местах санкционированной торговли и при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Во время приготовления проводить тщательную термическую обработку: яйцо варить не менее 10 минут, мясо — не менее 30 минут при температуре 100°С.
Выделения инфицированных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путём и через грязные руки.
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