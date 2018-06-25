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На Камчатке продолжаются поиски пропавшего ребенка
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На Камчатке продолжаются поиски пропавшего ребенка 

РИА Новости 10 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Почти 110 квадратных километров территории обследовано в районе камчатского села Карымай в поисках пропавшего пятилетнего ребенка, результата пока нет, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Мальчик 22 июня вышел гулять из дома своих бабушки и дедушки в селе Карымай Усть-Большерецкого района, направившись, по сведениям очевидцев, в сторону леса. Ребенка ищут со второй половины того дня. Следователи возбудили уголовное дело.
"Всего за минувшие сутки с помощью авиации и наземного поиска было обследовано 53 квадратных километра лесного массива. Начиная с 22 июня, с нарастающим итогом обследовано 107,6 квадратного километра территории. В поисках были задействованы более 330 человек, три кинологических расчета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
В воскресенье в поисках участвовали более 120 человек. Воздушную разведку проводили вертолётом Ми-8 Росгвардии, который оборудован тепловизором. Поиски значительно затрудняли метровые кусты. Наземная группировка обследовала лес вокруг села Карымай и вдоль реки Быстрая. Волонтеры искали и самом селе.
В понедельник на поисках задействованы более 80 человек: спасатели, пожарные, полиция, пограничники, следователи, поисковики и волонтеры.
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